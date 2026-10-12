Encuentro Plurinacional en Córdoba La Bocina 12 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/encuentro-plurinacional-de-mujeres-la-izquierda-diario.mp3 POPURRÍ XL – 12/10/26 Relacionado Vea también... Primer triunfo de All Boys, con goleada: 4 a 0 a Racing de Córdoba Triunfo de All Boys en Santiago: 3 a 2 sobre Central Córdoba All Boys lo ganó sobre el final: 2 a 1 a Sportivo Belgrano, en Córdoba En Santiago del Estero, All Boys cayó ante Central Córdoba Post navigation Previous: Traslado de presos de Devoto: el CELS denuncia que no se realiza con las “garantías necesarias”Next: ¿El Papa León XIV visitará la UBA, durante su estadía en Buenos Aires? NOTAS RELACIONADAS ¿El Papa León XIV visitará la UBA, durante su estadía en Buenos Aires? La Bocina 12 de octubre de 2026 Traslado de presos de Devoto: el CELS denuncia que no se realiza con las “garantías necesarias” La Bocina 12 de octubre de 2026 Médicos y odontólogos del PAMI harán paro de 96 horas; reprogramación de turnos La Bocina 11 de octubre de 2026