Traslado de presos de Devoto: el CELS denuncia que no se realiza con las “garantías necesarias”

De forma intempestiva, comenzaron hoy los traslados de personas detenidas en Devoto. Se hicieron sin aviso previo ni a familiares, ni a defensores, ni a los organismos de control. El Gobierno nacional incumplió así los acuerdos previos para que este proceso se realice con todas las garantías necesarias.

Los traslados apuntan a vaciar la cárcel de Devoto para que el predio quede disponible para el negocio inmobiliario. Empezaron por el traslado de los estudiantes universitarios sin garantizar su continuidad educativa. Todo se hizo con mucho hermetismo. Los organismos de control no pudimos ingresar a monitorear la situación.

Los traslados deben ser controlados: personas detenidas, familias y defensores tienen que saber con precisión cuándo, cómo y hacia dónde se realizan. Hay que garantizar la continuidad de los estudios universitarios y no afectar, de ningún modo, el vínculo familiar.

CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales

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