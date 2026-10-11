Comenzó el traslado de los presos, del penal de Devoto a Marcos Paz

El Gobierno porteño y la Nación comenzaron este domingo el traslado gradual de los 1500 presos de la cárcel de Villa Devoto hacia el nuevo complejo penitenciario de máxima seguridad de Marcos Paz. La medida se concretó tras la firma de un convenio entre ambas administraciones y forma parte del compromiso asumido por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, para cerrar definitivamente el establecimiento ubicado en el barrio porteño.

La nueva prisión fue construida por la Ciudad de Buenos Aires y entregada al Ministerio de Seguridad de la Nación. “Histórico. Ya es una realidad el desalojo de la Cárcel de Devoto”, expresó Macri, quien destacó el trabajo conjunto con el presidente Javier Milei y funcionarios de ambas administraciones.

Para coordinar el operativo se creó un Comando Unificado, integrado por fuerzas de seguridad federales, de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. El organismo será responsable de organizar el traslado de manera progresiva, teniendo en cuenta el perfil criminológico de cada interno y las medidas de prevención necesarias durante los recorridos.

La construcción del nuevo establecimiento penitenciario estuvo paralizada durante cinco años, hasta que el Gobierno porteño reactivó las obras en diciembre de 2024. El predio ocupa 80 hectáreas y cuenta con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad, con capacidad total para 2232 personas.

Una vez que finalice el traslado de los internos de Villa Devoto, otros 350 detenidos que actualmente permanecen en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad serán llevados a Marcos Paz. Se trata de personas que se encuentran a disposición del Poder Judicial de la Nación.

El operativo permitirá avanzar con el cierre del penal de Villa Devoto, una medida que había sido postergada durante décadas y que forma parte de los compromisos del Gobierno porteño con los vecinos del barrio.

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