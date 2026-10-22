22 de octubre de 2026

NOTAS RELACIONADAS

metrodelegados detenidos

Repudian a Jorge Macri y a la fiscal que ordenó detener a dirigentes sindicales del subte

La Bocina 20 de octubre de 2026
moto

Atención motociclistas: hacen multa por andar en moto, con short y remera

La Bocina 20 de octubre de 2026
paro subte

Paro en el Subte y Premetro, por la detención de trabajadores

La Bocina 20 de octubre de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

leon xiv

Abierta la inscripción para participar en misas y encuentros con el Papa León XIV

La Bocina 22 de octubre de 2026
09-leon xiv

El Gobierno de la Ciudad anuncia cortes de tránsito, por la visita de León XIV

La Bocina 22 de octubre de 2026
default

Nuevo patio de juegos en la Plaza Villa Real, inspirado en la Fórmula 1

La Bocina 21 de octubre de 2026
carlos pellegrini

Estudiantes del Carlos Pellegrini tomaron el colegio: “no podemos esperar más”

La Bocina 21 de octubre de 2026