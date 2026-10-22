El Gobierno de la Ciudad anuncia cortes de tránsito, por la visita de León XIV

Por la visita del papa a la Ciudad habrá cambios en el tránsito:

Sábado 24 de octubre

Desde la madrugada hasta la mañana, corte total

en Av. del Libertador desde Av. Colombia hasta Av. Sarmiento,

por el armado de estructuras.

Desde la mañana hasta la noche del 3 de noviembre,

cortes parciales en Av. del Libertador desde Av. Colombia hasta

Av. Sarmiento, con dos carriles habilitados por mano.

Del miércoles 4 al sábado 14 de noviembre

Desde la madrugada, habrá cortes totales progresivos

en Av. del Libertador entre Av. Olleros y Ugarteche.

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