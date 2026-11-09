El papa León XIV se reunió esta tarde en Buenos Aires, durante más de una hora, con cinco víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de instituciones eclesiales en la Argentina.

Según un comunicado emitido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, “el Papa habló individualmente con cada uno de ellos, escuchó sus palabras, las dolorosas historias que habían vivido y sus propuestas para consolidar los caminos de sanación en la Iglesia”.

Tal como informó el Vaticano, la audiencia privada con el grupo presentado por la Iglesia local tuvo lugar por la tarde, antes del viaje de León XIV a la Universidad Católica Argentina para el encuentro con el mundo del trabajo.

Al finalizar el encuentro, el pontífice saludó a los participantes en grupo, agradeció a cada uno su testimonio de fe y les impartió su bendición.

A través de sus cinco interlocutores, León XIV mostró su cercanía a las víctimas restantes con las que no pudo reunirse y expresó su deseo de “reforzar las vías de protección, bienestar, acogida y acompañamiento dentro de la Iglesia”, añadió la información del Vaticano.

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