El Papa en el Cottolengo, y el emotivo testimonio de Marta La Bocina 9 de noviembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/11/leon-marta-1.mp3 POPURRÍ XL – 09/11/26 Relacionado Vea también... El dramático testimonio del dueño de una fábrica que anuncia su cierre Dramático testimonio de Valentina Bassi, en la marcha a la ANDIS “Recen por mí”, el tango de Marta Pizzo y Fabián Bertero, dedicado al Papa Francisco Por el Cottolengo Don Orione Post navigation Previous: León XIV escuchó a víctimas de abusos, cometidos por miembros del cleroNext: Controles oftalmológicos gratis, para prevenir la ceguera por diabetes NOTAS RELACIONADAS León XIV en la cárcel de Devoto: “es posible reiniciar sus vidas” La Bocina 11 de noviembre de 2026 León XIV escuchó a víctimas de abusos, cometidos por miembros del clero La Bocina 9 de noviembre de 2026 Dos millones de personas concurrieron a la misa de León XIV en Palermo La Bocina 9 de noviembre de 2026