Nuevo patio de juegos en la Plaza Villa Real, inspirado en la Fórmula 1

La Plaza Villa Real cuenta con un nuevo patio de juegos inspirado en el mundo del automovilismo y las carreras. La Ciudad renovó integralmente el sector infantil, incorporó juegos para recrear un circuito de Fórmula 1 y amplió su superficie de 590 a 660 metros cuadrados para ofrecer a los chicos y sus familias más opciones de recreación al aire libre.

El diseño tiene como protagonistas distintos elementos característicos de los circuitos de carreras: la bandera a cuadros, los semáforos, los boxes, el podio y los pianitos que delimitan las pistas. La propuesta busca acercar a los más chicos al universo del automovilismo a través del juego, en un contexto de renovado interés por la Fórmula 1 y la participación del piloto argentino Franco Colapinto.

La puesta en valor incluyó el reemplazo de los juegos existentes, la renovación de los pisos y la instalación de un nuevo cerramiento perimetral. También se reorganizó el espacio para mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad, con una propuesta inclusiva que permite disfrutar del patio a chicos de distintas edades.

La iniciativa responde a las necesidades planteadas por vecinos y usuarios habituales de la plaza, que solicitaron mejoras en los sectores recreativos. La renovación permite recuperar y ampliar uno de los espacios de encuentro del barrio, ofreciendo nuevas alternativas para el juego y la actividad al aire libre.

Ubicada entre las calles Bruselas, José Pedro Varela e Irigoyen, la Plaza Villa Real cuenta con una superficie de 8.500 metros cuadrados y es un punto de encuentro para familias, chicos y adultos mayores. En sus alrededores funcionan establecimientos educativos y espacios deportivos, además del Museo del Automóvil, cuya cercanía aporta un vínculo especial con la temática elegida para el nuevo patio de juegos.

La intervención forma parte de las acciones que impulsa la secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano junto a la Comuna 10 para mejorar las plazas, renovar los espacios recreativos y ofrecer a los vecinos lugares más seguros, accesibles y atractivos para disfrutar al aire libre.

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