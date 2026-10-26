La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó este lunes 26 de octubre que el papa León XIV continúa recuperándose favorablemente de la intervención quirúrgica a la que fue sometido hace dos semanas y confirmó que realizará, según lo previsto, su viaje apostólico a Uruguay, la Argentina y el Perú del 6 al 17 de noviembre de 2026.

Según el comunicado difundido por el Vaticano, la operación se desarrolló con éxito y sin complicaciones. Los exámenes posteriores confirmaron que la enfermedad estaba localizada y que no será necesario realizar tratamientos oncológicos adicionales.

Desde su regreso al Vaticano, el Pontífice retomó gradualmente sus actividades, adecuando su agenda diaria de acuerdo con las indicaciones médicas para favorecer su recuperación, sin dejar de atender las responsabilidades propias de su ministerio.

La Santa Sede señaló que León XIV continúa cumpliendo compromisos y actividades públicas, alternándolos con los períodos de descanso recomendados por los profesionales que siguen su evolución.

Por su parte, el doctor Luigi Carbone afirmó que la recuperación posoperatoria del Santo Padre sigue avanzando y destacó que los últimos estudios médicos confirman su buen estado de salud y una evolución clínica favorable.

El especialista precisó además que, de acuerdo con la situación clínica actual del Papa y los resultados de las pruebas diagnósticas y análisis realizados, no existen contraindicaciones para que emprenda el próximo viaje apostólico a América Latina.

En este contexto, la Oficina de Prensa de la Santa Sede ratificó que la visita pastoral a Uruguay, la Argentina y el Perú se desarrollará conforme al programa anunciado oportunamente.

El Papa expresó su agradecimiento por las numerosas oraciones y muestras de cercanía recibidas desde distintas partes del mundo, así como por la atención brindada por el personal sanitario que acompañó su recuperación.

León XIV manifestó su alegría ante la próxima visita a América Latina, una gira que tendrá como objetivo fortalecer la comunión con las Iglesias locales, alentar a los fieles en su misión evangelizadora y transmitir un mensaje de fe, esperanza y paz a los pueblos de la región.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría“, expresó el Santo Padre.

Fuente: AICA

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