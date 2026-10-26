El Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino (IDEA) criticó los últimos agravios del presidente Javier Milei a la prensa y se pronunció por un debate basado en el respeto.

“La libertad de prensa y el respeto por las ideas, aun cuando existan diferencias, son pilares fundamentales de la convivencia democrática”, señaló la entidad.

IDEA marcó su posición mediante la publicación de un comunicado bajo el título “Promover un debate público basado en el respeto y la responsabilidad”.

“Desde IDEA consideramos que el debate público debe desarrollarse en un marco de pluralidad de opiniones, diálogo y respeto, sin agravios ni descalificaciones”, añadió el comunicado.

La entidad sostuvo que “quienes fueron elegidos para gobernar deben actuar con responsabilidad y contribuir a un debate público respetuoso”. “Los agravios a periodistas en el ejercicio de su función contradicen ese deber”, remarcó IDEA.

El instituto afirmó: “En un contexto en el que la ciudadanía realiza un esfuerzo colectivo para alcanzar la estabilidad y el desarrollo del país, desde IDEA insistimos en la necesidad de promover y respetar la libertad de prensa y de expresión, y de sostener un debate público basado en el respeto, la tolerancia y la responsabilidad”.

Milei llamó a “tirar a la hoguera” a los periodistas que llevaron adelante la investigación por el caso $LIBRA luego de que la justicia lo sobreseyera junto a su hermana por inexistencia de delito.

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