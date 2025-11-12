Después del descarrilamiento, se vuelve a explorar la idea del soterramiento

Durante la transmisión televisiva en vivo, luego del descarrilamiento del FFCC Sarmiento, se podía ver, gracias a un dron, la formación de los trenes desparramada sobre las vías, y a un costado, la tuneladora que debió concretar la promesa del soterramiento.

La tuneladora La Argentina “descansa” desde hace 7 años en un obrador olvidado de Villa Luro, detrás de la estación.

La obra anunciada durante varios gobiernos -Néstor, Cristina, Macri- y nunca concretada, fue dada definitivamente de baja por Milei hace unos meses, a través de un decreto.

Ahora, según el periodista Lucas Morando, el gobierno porteño está estudiando la factibilidad de culminar el soterramiento en el tramo que cruza la Ciudad, entre Caballito y Liniers.

Si bien se desconoce el estado actual de la tuneladora, lo que se ve desde arriba es que está oxidada; ¿se puede reactivar?

Según el periodista, el proyecto del gobierno porteño prevé anular la estación Floresta: entre Caballito y Villa Luro quedaría la estación Flores.

Otra pregunta es: ¿qué pasará con el tramo ya realizado entre Liniers y Haedo, que cruza el conurbano bonaerense?

📰 | #TREN | SARMIENTO | 📰 Descarrilamiento del Tren Sarmiento en Liniers. Una formación de la línea Sarmiento se descarriló cerca de la estación Liniers, a metros de Rivadavia y Timoteo Gordillo. Dejó al menos 20 heridos con politraumatismos, evacuados a pie por las vías.… pic.twitter.com/AgARAbwX0Y — El Portavoz Argentino 🇦🇷 (@ElPortavozARG) November 12, 2025

