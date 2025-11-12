El FFCC Sarmiento reanudó su servicio, tras el descarrilamiento en Liniers

El servicio del FFCC Sarmiento se reanudó varias horas después del descarrilamiento ocurrido a la altura de la estación Liniers, que dejó un saldo de al menos 20 personas con heridas leves. Pese a la vuelta del servicio cerca de las 18.30, las formaciones no se detienen en Liniers mientras continúan los trabajos de peritaje y reparación en la zona afectada.

El hecho se produjo alrededor de las 15.50, cuando una formación que se dirigía desde Moreno hacia Once se salió de las vías por causas que todavía se investigan. En el operativo participaron personal de Trenes Argentinos, Bomberos de la Ciudad, el SAME, el Grupo Especial de Rescate (GER), además de un puesto comando y una unidad médica de brigadistas que trabajaron hasta entrada la noche.

Según informaron las autoridades, unos 20 pasajeros sufrieron politraumatismos y recibieron asistencia en el lugar antes de ser trasladados a distintos hospitales, aunque ninguno de ellos reviste gravedad. El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que “no hay víctimas fatales”, mientras que uno de los carriles de la avenida Rivadavia permaneció cortado por la labor de los equipos de emergencia.

En un comunicado oficial, Trenes Argentinos indicó que “las causas del suceso son materia de investigación y solamente podrán determinarse una vez que se despeje la vía y se realicen los peritajes correspondientes”.

En tanto, María Luján Rey, madre de Lucas Menghini, una de las víctimas de la Tragedia de Once, expresó a Noticias Argentinas: “Es muy triste lo que pasó”.

