Se estrena en Argentina “Vieja Loca”, con Carmen Maura
Se estrena “Vieja Loca” en Argentina. Una película escrita y dirigida por Martín Mauregui. Con Carmen Maura y Daniel Hendler.
La ex novia de Pedro le pide un gran favor: cuidar a su madre, Alicia, que padece demencia senil y esta noche está sola. Al ver a Pedro, Alicia lo confunde con un amante oculto del pasado, lo secuestra y encadena. Lo obliga a ponerse en el lugar de su antiguo amante, con quien cometieron crímenes terribles.
ESTRENO EN CINES
13 DE NOVIEMBRE
