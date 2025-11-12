12 de noviembre de 2025

Encuentro de Cine Europeo, en el Cine York

La Bocina 11 de noviembre de 2025
Fiesta de las Colectividades en la Avenida de Mayo

La Bocina 8 de noviembre de 2025
Los Bares Notables se suman a La Noche de los Museos

La Bocina 8 de noviembre de 2025

Se estrena en Argentina “Vieja Loca”, con Carmen Maura

La Bocina 12 de noviembre de 2025
Descarriló un tren del FFCC Sarmiento a la altura de Liniers: 20 heridos

La Bocina 11 de noviembre de 2025
Colocan baldosa de la memoria en la Escuela “República del Perú”

La Bocina 11 de noviembre de 2025
La Bocina N° 447 – Noviembre 2025

La Bocina 11 de noviembre de 2025