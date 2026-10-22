Repudian la presencia de Karina Milei en el recinto, cuando se trató la ley de discapacidad La Bocina 22 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/discapacidad-karina-en-el-recinto-ferraro.mp3 POPURRÍ XL – 22/10/26 Relacionado Vea también... Diputados libertarios cantaron “Adorni no se va” en el recinto Repudian un proyecto de Milei, que quiere derogar la ley que protege al teatro La justicia ordenó al gobierno de Milei, cumplir “de inmediato” con la ley de emergencia en discapacidad "La privatización del espacio público es un gran negocio del gobierno porteño", dijeron vecinos en la Audiencia Pública que trató la creación de bares en plazas y parques Post navigation Previous: “Mientras la Policía de la Ciudad nos reprimía, robaban el CESAC de Soldati”Next: Presos en la Alcaidía 1 tomaron a tres policías de rehenes NOTAS RELACIONADAS Jorge Macri sí fue recibido por el rey de España La Bocina 22 de octubre de 2026 Presos en la Alcaidía 1 tomaron a tres policías de rehenes La Bocina 22 de octubre de 2026 “Mientras la Policía de la Ciudad nos reprimía, robaban el CESAC de Soldati” La Bocina 22 de octubre de 2026