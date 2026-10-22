Repudian la presencia de Karina Milei en el recinto, cuando se trató la ley de discapacidad

Diputados libertarios cantaron “Adorni no se va” en el recinto

Repudian un proyecto de Milei, que quiere derogar la ley que protege al teatro

La justicia ordenó al gobierno de Milei, cumplir “de inmediato” con la ley de emergencia en discapacidad

"La privatización del espacio público es un gran negocio del gobierno porteño", dijeron vecinos en la Audiencia Pública que trató la creación de bares en plazas y parques