Presos en la Alcaidía 1 tomaron a tres policías de rehenes

Un grupo de presos produjo incidentes en una comisaría del microcentro porteño, en la calle Lavalle al 453, donde los detenidos encabezan un motín con rehenes, supo la Agencia Noticias Argentinas de parte de fuentes oficiales, actualmente, uno de los detenidos informó: “Ya entregamos al encargado, están tirando gas pimienta, no podemos respirar”.

“Estamos todos acá, nos estamos ahogando, es un lugar chiquito. Están cortando las rejas con una moladora para entrar“, apuntó el detenido hasta el momento en que se entrecortó la comunicación y empezó a toser.

Fuentes oficiales informaron a esta agencia: “Todo controlado. Policia liberado“. En línea con lo mencionado por el reo. Además, el efectivo liberado fue atendido por personal del SAME, entre ellos el director del mismo, Roberto Crescenti y el cuerpo de psicólogos.

El parte oficial, al que tuvo acceso este medio, indicó que el incidente se produjo entre internos, dentro de una celda y se laboró para resolverlo. En medio del inconveniente, personal del SAME y bomberos ingresaron al lugar para trabajar dentro. El personal también ingresó con dos camillas.

Anteriormente, en declaraciones a la prensa, un comisario sostuvo que no hay rehenes en el momento. Al tiempo en que señaló que “está controlada la situación“. Sin embargo, fuentes cercanas al hecho, indicaron a esta agencia que, en principio, los internos mantuvieron de rehenes a tres personas, un subcomisario, un inspector y un oficial.

En un audio al que tuvo acceso este medio, un subcomisario informó: “Me encuentro con el sargento de guardia de la alcaldía de Lavalle. Aparentemente, lo que sucedió, es que tienen al jefe del lugar, al jefe de servicio y aun celador. Los tienen privados, con facas, en un pasillo interno“.

Finalmente y, según la misma fuente, los presos liberaron al inspector y al subcomisario; no se trataría de un simple conflicto entre detenidos. Además, personal de fuerzas especiales de la Ciudad trabaja en el lugar.

Tiempo después, un repartidor de comida llevó pizzas hasta el lugar. Por su parte, desde el interior de la comisaría, pidieron que ingrese un periodista, al salir del lugar, el comunicador informó que le pidieron que “bajen los drones” porque dificultaban la “estrategia“. Al tiempo, señalaron que no habrá novedades hasta que se resuelva el conflicto.

El auxiliar fiscal de la UFLA Este, Marco Juliano Zunino interviene en el caso.

Los presos están TRANSMITIENDO EN VIVO la toma de rehenes de la Comisaría de CABA y se muestran festejando mientras salen en la tele. Esto cada vez se aleja más del concepto de “Ley y Orden” de José Macri https://t.co/sQ8KJcAZyJ — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) October 22, 2026

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