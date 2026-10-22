Jorge Macri sí fue recibido por el rey de España

Tras el fallido derrotero del presidente Milei por la península ibérica, en el que sólo fue recibido por la titular de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso (ni siquiera pudo cruzarse personalmente con los responsables de los partidos de ultra derecha que están de campaña en España), el jefe de Gobierno Jorge Macri sí pudo cruzarse con el rey Felipe VI.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, fue recibido hoy por el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, en Madrid, donde presentó -junto al Alcalde José Luis Martínez-Almeida– la Declaración Iberoamericana de Alcaldes y Alcaldesas. Ambos mandatarios encabezaron la presentación en su carácter de copresidentes de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), con el objetivo de llevar las prioridades de los gobiernos locales a la próxima XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en España en noviembre.

La audiencia con el monarca español fue uno de los momentos centrales del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Esta última es el organismo internacional que promueve la cooperación entre los 22 países iberoamericanos y acompaña la organización de las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno.

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