Si hay que atacar al Garrahan, Jony Viale y Eduardo Feinmann son socios La Bocina 6 de noviembre de 2025 https://labocina.info/wp-content/uploads/2025/11/garrahan-golpe-jony-viale.mp3 POPURRÍ XL – 06/11/25 Relacionado Continue Reading Previous: El jubilado violento de Villa del Parque, deberá presentarse ante la justiciaNext: Cuando Javier Milei le hizo juicio laboral a su patrón NOTAS RELACIONADAS La salud pública es un servicio, la salud privada, un negocio La Bocina 7 de noviembre de 2025 “Hay plata para hacer viviendas, pero el gobierno no quiere ejecutarla” La Bocina 7 de noviembre de 2025 La inflación CABA no baja: 2,2% en octubre La Bocina 7 de noviembre de 2025