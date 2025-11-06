El jubilado violento de Villa del Parque, deberá presentarse ante la justicia

El jubilado, de 80 años, que agredió a una joven en Villa del Parque durante una discusión sobre un auto supuestamente mal estacionado, deberá presentarse en la Justicia porteña o será declarado en rebeldía, además de que la víctima recibió un botón antipánico.

Fuentes del caso le confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que la Fiscalía de la Unidad de Flagrancia Oeste dispuso que el imputado por el delito de lesiones y amenazas se presente en la Fiscalía 27 dentro de las 72 horas, bajo apercibimiento de declararlo en rebeldía.

A su vez, también ordenó que la denunciante brinde testimonio ante la Oficina de Violencia de Género y se le otorgue un botón antipánico.

El hecho ocurrió en las últimas horas cuando personal de la Comisaría Vecinal 11A de la Policía de la Ciudad se desplazó hasta la calle Terrada al 2600, en Villa del Parque, donde una mujer denunció que su vecino golpeó su auto y luego le pegó a ella.

La joven, de 23 años, contó que estacionó su auto Volkswagen Golf a metros del frente de su casa y al rato escuchó ruidos que llegaban desde afuera. Relató que vio cómo el vecino golpeaba su rodado a patadas y con una bolsa, por lo cual salió y filmó lo que ocurría, momento en el que el hombre le pegó en el rostro, lo que le provocó una lesión superficial en el mentón.

El sujeto fue demorado y en medio de la detención la esposa del imputado “aludió que su marido sufría problemas coronarios y que sería asistido por su médico de cabecera en una clínica privada”.

De este modo, se estableció que una consigna policial se traslade a esa clínica con el imputado. Una vez que el fiscal recibió el informe de salud, citó al acusado para que se presente en la Justicia.

