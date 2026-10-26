Proponen que en CABA, el Estado sea el garante de los inquilinos La Bocina 26 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/inquilinos-estado-garante-koutsovitis.mp3 POPURRÍ XL – 26/10/26 Relacionado Vea también... El drama de los inquilinos que apenas pueden pagar el alquiler Casi la mitad de los inquilinos, se endeudó para poder pagar el alquiler En febrero, hicieron falta dos palos doscientos, para que una familia sea de clase media “La crisis de vivienda se agrava”, denuncia Inquilinos Agrupados Post navigation Previous: “Cuando viene el inspector, se bajan del tren porque no pueden pagar”Next: Patrones y obreros hacen “zapatazo solidario” en Plaza de Mayo, en defensa de la industria nacional NOTAS RELACIONADAS Patrones y obreros hacen “zapatazo solidario” en Plaza de Mayo, en defensa de la industria nacional La Bocina 26 de octubre de 2026 “Cuando viene el inspector, se bajan del tren porque no pueden pagar” La Bocina 26 de octubre de 2026 Empresarios de IDEA criticaron las amenazas de Milei a periodistas La Bocina 26 de octubre de 2026