Más servicios en tu barrio acercará esta semana de lunes a sábado sus oficinas móviles a plazas y parques de distintas comunas, donde los vecinos pueden acceder a prestaciones y realizar trámites cerca de sus hogares.

El programa de la Ciudad funcionará el lunes 26 en horario de tarde, de 16 a 20 horas, en el Parque José Martí (Lugano I y II – Av. Soldado de la Frontera y Ana Díaz), en Villa Lugano. El resto de la semana, la atención será de 9 a 14. El martes 27 y el miércoles 28, los móviles se ubicarán en La Rural (Av. Sarmiento y Av. Santa Fe), en Palermo; el jueves 29 en la Plaza 25 de Agosto (Charlone y Heredia), en Villa Ortúzar; el viernes 30 en la Plaza Primero de Mayo (Hipólito Yrigoyen 2200), en Balvanera, y el sábado 31 en la Plaza Martín Fierro, en San Cristóbal.

“Con Más servicios en tu barrio llevamos distintas áreas del Gobierno a las plazas y parques de la Ciudad para que los vecinos puedan realizar trámites, recibir atención y encontrar respuestas en un mismo lugar. Estar cerca es ofrecer soluciones concretas en cada barrio”, destacó Francisco Quintana, secretario de Gobierno y Vínculo Ciudadano.

Los servicios que se ofrecen varían según los días. Los vecinos pueden vacunarse contra la gripe y el Covid (con cupos limitados), presentar reclamos o recibir asesoramiento ante Defensa al Consumidor, tramitar el DNI y el pasaporte, con cupos limitados, y acceder a la oficina móvil de Mediación y convivencia vecinal.

También gestionar los subsidios de luz, agua y gas; recibir asesoramiento en trámites de Agip, Anses, Mi BA y SUBE y sobre programas, servicios y apoyos destinados a personas con discapacidad, así como realizar denuncias o recibir orientación sobre delitos en la Oficina de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público Fiscal o trámites ante Atención Social, el Centro de Justicia de la Mujer o ante el Ministerio de Educación de la Ciudad.

El operativo incluye, la realización de anteojos, reservando el lugar a través del siguiente enlace, y atención odontológica con inscripción aquí, ambos también con cupos limitados. Además, el programa incluye la toma de presión.

Dentro de los servicios vinculados al cuidado de los animales, la castración de se realizará el martes con turno previo, mientras que la vacunación (con cupos limitados), se ofrecerá el martes, jueves, viernes y sábado. Además, el martes y el jueves funcionarán los servicios de desparasitación y tratamiento de sarna, diagnóstico de psitacosis en aves y detección de zoonosis.

El viernes y el sábado se ofrecerán espectáculos culturales para disfrutar en familia en Balvanera y San Cristóbal, respectivamente. El calendario completo de los operativos se publica semanalmente en la página web y en las redes sociales de la Ciudad.

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