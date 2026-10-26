El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, celebró la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina y aseguró que la ciudad capital de Argentina se prepara para recibir al Pontífice, cuya llegada está prevista para noviembre.

“¡Qué gran emoción @Pontifex_es la confirmación de su visita! Esperamos y preparamos su presencia entre nosotros con mucha alegría y esperanza“, escribió el funcionario en su cuenta de X. En el mismo mensaje, agregó: “La Ciudad de Buenos Aires será su casa, donde millones de peregrinos lo recibiremos con el corazón y los brazos abiertos“.

La visita se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, como parte del viaje apostólico de León XIV por América del Sur. El itinerario argentino contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, con celebraciones religiosas, encuentros con autoridades y representantes de distintos sectores de la sociedad.

¡Qué gran emoción @Pontifex_es la confirmación de su visita! Esperamos y preparamos su presencia entre nosotros con mucha alegría y esperanza. La Ciudad de Buenos Aires será su casa, donde millones de peregrinos lo recibiremos con el corazón y los brazos abiertos. — Jorge Macri (@jorgemacri) October 26, 2026

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