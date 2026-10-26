“Cuando viene el inspector, se bajan del tren porque no pueden pagar” La Bocina 26 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/senora-se-bajan-del-tren-porque-no-pueden-pagar.mp3 POPURRÍ XL – 26/10/26 Relacionado Vea también... Cura Molero: “El gobierno quiere hablar de discapacidad, porque viene el Papa” Para combatir el ausentismo, bajan la cantidad de faltas que pueden tener los secundarios El drama de los inquilinos que apenas pueden pagar el alquiler Otro depósito de Iron Mountain "está en condiciones desastrosas", denunció un inspector del gobierno porteño Post navigation Previous: Jorge Macri: “León XIV, Buenos Aires será su casa”Next: Proponen que en CABA, el Estado sea el garante de los inquilinos NOTAS RELACIONADAS Patrones y obreros hacen “zapatazo solidario” en Plaza de Mayo, en defensa de la industria nacional La Bocina 26 de octubre de 2026 Proponen que en CABA, el Estado sea el garante de los inquilinos La Bocina 26 de octubre de 2026 Empresarios de IDEA criticaron las amenazas de Milei a periodistas La Bocina 26 de octubre de 2026