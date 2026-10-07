Cura Molero: “El gobierno quiere hablar de discapacidad, porque viene el Papa” La Bocina 7 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/discapacidad-y-el-papa-molero.mp3 POPURRÍ XL – 07/10/26 Relacionado Vea también... Milei quiere derogar leyes de universidades y discapacidad Trabajadores del transporte marchan porque “el gobierno nacional quiere quitar derechos laborales” PAPA FRANCISCO. Del cura Jorge, al Santo Padre La Legislatura viene a Floresta norte, para hablar de las Comunas Post navigation Previous: Preocupante aumento de riesgo suicida en niños y adolescentes porteños NOTAS RELACIONADAS “En los centros de salud porteños, no hay profesionales de salud mental” La Bocina 7 de octubre de 2026 Antes de la despedida, Lionel Messi recibió el título de Doctor Honoris Causa de la UBA La Bocina 7 de octubre de 2026 Camioneros se enfrenta a Macri por los nuevos pliegos de Higiene Urbana La Bocina 6 de octubre de 2026