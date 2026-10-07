Preocupante aumento de riesgo suicida en niños y adolescentes porteños

Un informe del Ministerio Público Tutelar registró 1.876 notificaciones vinculadas al riesgo suicida entre 2023 y 2025, y tres de cada cuatro correspondieron a mujeres.

El Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires presentó un informe trianual sobre las internaciones de niñas, niños y adolescentes por “riesgo suicida” durante el período 2023-2025. El relevamiento registró 1.876 notificaciones vinculadas con este problema, 15% más que en el 2022, sobre un total de 3.135 informes de internación recibidos por el Observatorio de Registro de Notificaciones.

El estudio advirtió sobre una tendencia creciente de los casos y señaló que las internaciones se produjeron “a dades cada vez más tempranas“. Entre los grupos con mayor incidencia se encuentran las mujeres adolescentes: la mitad tiene entre 13 y 15 años. Del total de notificaciones, el 74,4% correspondió a mujeres, el 21,3% a varones y el 3,4% a personas trans o no binarias.

El informe sistematizó 745 casos para analizar los motivos de internación. La ideación suicida irreductible representó el 54,3% de las situaciones, seguida por los intentos de suicidio, con el 36,3%, y las autolesiones con riesgo autolítico, con el 9,4%.

Además, una de cada diez niñas, niños y adolescentes volvió a ser internado dos o más veces. Las 745 internaciones analizadas correspondieron a 639 personas.

En cuanto a la distribución territorial, las comunas del sur de la Ciudad concentraron el 54% de los casos relevados, seguidas por las comunas del oeste, con el 23,3%, y las del norte, con el 14,8%. Más del 60% de los niños y adolescentes involucrados fueron asistidos en hospitales públicos y más del 70% de las internaciones correspondieron a mujeres.

Durante 2025, el MPT capacitó en derechos a 3.680 estudiantes de escuelas públicas y privadas porteñas. Las actividades buscaron brindar herramientas para reconocer derechos, detectar situaciones de violencia y saber dónde pedir ayuda.

La Asesora General Tutelar, Carolina Stanley, destacó la importancia de “fortalecer las estrategias de prevención, detección temprana, acompañamiento y protección” y sostuvo que “la escucha constituye una herramienta concreta de prevención y una forma de garantizar derechos”.

El informe también plantea la necesidad de fortalecer las redes familiares, educativas, comunitarias y sanitarias y mejorar la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad. Fuente: Diario Popular

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