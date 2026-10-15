Encapuchados atacaron a la Policía; no los detuvo, pero reprimió a la multitud con gases y camiones hidrantes

Las fuerzas de seguridad presentes en la 5° Marcha Federal Universitaria reprimieron a los miles de manifestantes con gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Pero no detuvieron a los encapuchados que, con masas, rompieron veredas y arrojaron piedras.

Estos hechos sucedieron minutos antes del acto central, donde se leyó un documento firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y CTERA, entre otros, en la Plaza del Congreso.

Los disturbios comenzaron pasadas las 15:30, cuando un grupo de encapuchados, vandalizó volquetes de basura, baldosas, bancos de cemento de la plaza, al mismo tiempo en que tiraron cascotes y proyectiles hacia el Parlamento, situación que dio inicio a la confrontación con las fuerzas de seguridad que custodiaban el perímetro.

Pero ninguno de los violentos fue detenido. En cambio, sí reprimieron a los miles de manifestantes que se movilizaban pacíficamente.

Gendarmería, junto a la Policía Federal y de la Ciudad, activó el protocolo de dispersión y lanzó gases lacrimógenos, además del gas pimienta, que llegó hasta el Anexo del Diputados y afectaron a empleados del edificio. Paralelamente, desplegaron camiones hidrantes para alejar a los manifestantes de las vallas y efectuaron disparos con balas de goma.

Minutos después, el presidente del bloque peronista en Diputados (Unión por la Patria) Germán Martínez, bajó del recinto, y habló con la prensa: “Hubo una provocación”, afirmó.

“La marcha venía normal. Sabemos el accionar de la policía. Deberían ser los responsables de garantizar la marcha y no sucede. ¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas? Al final, toda manifestación termina con represión”, aseguró.

Durante la cobertura en vivo, se reportaron diversas agresiones a la prensa, entre las que se encontró la de un camarógrafo de C5N que se encuentra, hasta el momento, fuera de peligro.

De acuerdo al parte del SAME al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, se asistió en el momento a un hombre que no precisó de traslado, y a dos mujeres adultas: la primera de 57 años con sospecha de ACV , traslada al Hospital Ramos Mejía, y la segunda con dificultad respiratoria a la que, hasta el momento, se le envió una ambulancia para controlarla.

Según fuentes policiales, hay dos efectivos de la Federal heridos y un manifestante detenido por la Policía de la Ciudad.

Esta situación generó diversos focos de conflicto sobre las avenidas Entre Ríos y Rivadavia, e impulsó a la desconcentración obligada de los presentes, también ayudada por la fuerte lluvia que comenzó minutos después.

A pesar de la situación, los organismos y federaciones convocantes dieron inicio al acto central previsto cerca de las 16.hs., del otro lado de la plaza, donde se mantuvo el reclamo por la aplicación “inmediata y efectiva” de la Ley de Financiamiento Universitario.

Fuente: Noticias Argentinas

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