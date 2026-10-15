Con la complicidad de peronistas, no hubo quórum para derogar el DNU 70/23

Finalmente, no hubo quórum para tratar en Diputados el DNU 70/23, así como tampoco emergencia en dispacidad y endeudamiento. Quiénes fueron los diputados que resultaron claves para impedir esta sesión.

Cuando el reloj marcó las 14:30 hs, quedó claro que este jueves no habría quórum para tratar el DNU 70/23, emergencia en discapacidad y endeudamiento familiar. El decreto, en particular, fue una herramienta fundacional de La Libertad Avanza que avanzó con desregulaciones a favor del mercado en múltiples áreas y favorece desde hace casi 3 años al lloby inmobiliario, de las prepagas, farmaceúticas y otros, afectando gravemente la vida de las mayorías populares.

En ese horario se llegó apenas a 121 presentes. Faltaron apenas 8 para el quórum. Los faltazos que ayudaron al gobierno de Milei y al poder económico fueron transversales y comprometieron a varios gobernadores del PJ, de los ex Juntos por el Cambio y hasta integrantes de Unión por la Patria.

Uno por uno, los responsables claves de no haber dado quórum fueron los 3 tucumanos del PJ de Osvaldo Jaldo (Medina, Noguera y Fernández), 1 de Salta de Gustavo Sáenz (Vega), 1 de Córdoba de Llaryora (Torres) , 2 jujeños de la UCR de Sadir (Rizzotti y Zigarán), 1 misionero de Passalaqcua (Vancsik), 2 santafesinos que respoden a Pullaro (Scaglia y Núñez). Además hubo 2 ausencias de Unión por la Patria: Neder de Santiago del Estero y Tita de Tierra del Fuego. En el caso de Santiago del Estero, hay más sospechas porque su gobernador Zamora ha dado colaboración a Milei en otras oportunidades. También jugaron a favor del gobierno de Milei los diputados del gobernador de Chubut Torres del PRO (Avila) y la de Neuquén de Rolando Figueroa. (Maureira).

Fuente: La Izquierda Diario

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