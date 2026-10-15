15 de octubre de 2026

NOTAS RELACIONADAS

mas servicios

Más Servicios en Tu Barrio en Flores, Villa del Parque, Caballito y Villa Mitre

La Bocina 13 de octubre de 2026
chalet

Movida vecinal, para defender el chalet de histórico de Villa del Parque

La Bocina 13 de octubre de 2026
traslado la nacion

Comenzó el traslado de los presos, del penal de Devoto a Marcos Paz

La Bocina 11 de octubre de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

traslado carcel

La justicia rechaza hábeas corpus colectivo en favor de los presos de Devoto

La Bocina 15 de octubre de 2026
default domestico

“Default doméstico”: una de cada tres familias de las villas, está muy endeudada

La Bocina 15 de octubre de 2026
paro universidad

La UBA convoca a la 5° Marcha Federal Universitaria

La Bocina 14 de octubre de 2026
roña

JORGE “ROÑA” CASTRO. Campeón de la vida

La Bocina 14 de octubre de 2026