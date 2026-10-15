15 de octubre de 2026

NOTAS RELACIONADAS

paro universidad

La UBA convoca a la 5° Marcha Federal Universitaria

La Bocina 14 de octubre de 2026
bassi vs flores

Discapacidad: Valentina Bassi desmiente a la diputada Flores

La Bocina 14 de octubre de 2026
darin strassera

Ricardo Darín cuenta cómo se grabó el alegato final de “Argentina 1985”

La Bocina 13 de octubre de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

traslado carcel

La justicia rechaza hábeas corpus colectivo en favor de los presos de Devoto

La Bocina 15 de octubre de 2026
default domestico

“Default doméstico”: una de cada tres familias de las villas, está muy endeudada

La Bocina 15 de octubre de 2026
paro universidad

La UBA convoca a la 5° Marcha Federal Universitaria

La Bocina 14 de octubre de 2026
roña

JORGE “ROÑA” CASTRO. Campeón de la vida

La Bocina 14 de octubre de 2026