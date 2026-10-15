“Default doméstico”: una de cada tres familias de las villas, está muy endeudada

El Observatorio Villero de La Poderosa reveló que una de cada tres familias de los barrios populares está muy endeudada, y tiene dificultades para afrontar los pagos. El relevamiento, realizado durante agosto y septiembre en 12 barrios de siete provincias, encuestó a 643 personas y mostró que casi la mitad de las deudas corresponde al circuito informal.

El informe, titulado “Default doméstico: familias en cesación de pagos”, señala que dos de cada tres personas encuestadas debieron pedir dinero prestado y que, entre ellas, más de la mitad recurrió al circuito informal. Además, las deudas informales tienen un costo financiero que supera en más de tres veces al de las formales.

El informe fue presentado durante el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, que se realizó el fin de semana pasado en Córdoba. En la transmisión especial de FARCO y la Red de Medios Digitales, Marisela Escalante, referente de La Poderosa, explicó que el relevamiento busca visibilizar una realidad que no queda reflejada en las estadísticas oficiales.

“Cuando creamos este informe decidimos crearlo para mostrar la realidad, porque el INDEC no muestra la realidad que nosotros vivimos en nuestros barrios, porque el INDEC a nuestros barrios populares nunca llegó a preguntarnos si nosotros llegamos a fin de mes o tenemos una canasta básica real”, sostuvo.

De acuerdo con el relevamiento, el endeudamiento está estrechamente vinculado con la falta de ingresos suficientes para cubrir las necesidades cotidianas. Las familias recurren a bancos, billeteras virtuales, tarjetas de crédito, comercios de cercanía, familiares y prestamistas particulares.

El informe señala que dos de cada tres personas encuestadas debieron pedir dinero prestado y que, entre ellas, más de la mitad recurrió al circuito informal. Además, las deudas informales tienen un costo financiero que supera en más de tres veces al de las formales.

Escalante contó que la encuesta alcanzó a más de 600 personas y que muchas acumulan varias deudas, lo que vuelve cada vez más difícil salir de esa situación.

“Aunque uno llegue a cobrar el 100% del salario no llega a cubrir la deuda por completo, es como una calesita que se sigue circulando, un círculo de nunca acabar”, describió.

El relevamiento también advierte sobre el impacto del endeudamiento en la vida cotidiana y en las tareas de cuidado. La necesidad de conseguir más ingresos y sumar horas de trabajo recae sobre las familias y, especialmente, sobre las mujeres, que enfrentan mayores dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.

Según el informe, el 67,7% de las mujeres encuestadas registró al menos un atraso en el pago de sus deudas, frente al 56,7% de los varones. Además, el 35% de las mujeres tuvo que dejar de pagar, mientras que entre los varones esa proporción fue del 28%.

Escalante advirtió que la preocupación permanente por conseguir dinero repercute en las infancias y adolescencias. “En ese círculo quedan afectados nuestros hijos porque nosotras tenemos que vivir pensando las 24 horas cómo generar ingresos, buscar otro trabajo y quién piensa en nuestros hijos si no pensamos nosotras”, expresó.

El informe también describe consecuencias sobre la salud física y mental, los vínculos familiares y las condiciones de vida. Entre las personas que tuvieron dificultades para pagar, el 83,2% recibió contactos de sus acreedores para reclamar los vencimientos y una de cada cuatro recibió una visita presencial.

Frente a este escenario, La Poderosa plantea la necesidad de políticas públicas de desendeudamiento y de medidas que permitan recomponer los ingresos de las familias. “El Estado debe intervenir de manera urgente con políticas para desendeudar nuestros hogares y recomponer nuestros ingresos”.

Fuente: Agencia Informativa FARCO

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