“En los centros de salud porteños, no hay profesionales de salud mental” La Bocina 7 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/suicidios-no-hay-profesionales-tagliaferri.mp3 POPURRÍ XL – 07/10/26 Relacionado Vea también... Crisis de salud mental: en Argentina aumentaron los suicidios La salud mental como derecho fundamental El presupuesto 2026 reduce en más del 90% lo destinado a salud mental No hay plata; tampoco, para la salud mental Post navigation Previous: Oscar Araiz estrena “Quimera”, en La Capilla del Centro Cultural RecoletaNext: Preocupante aumento de riesgo suicida en niños y adolescentes porteños NOTAS RELACIONADAS Cura Molero: “El gobierno quiere hablar de discapacidad, porque viene el Papa” La Bocina 7 de octubre de 2026 Antes de la despedida, Lionel Messi recibió el título de Doctor Honoris Causa de la UBA La Bocina 7 de octubre de 2026 Jugadores de Benin en Buenos Aires: “Messi es el Dios del fútbol” La Bocina 6 de octubre de 2026