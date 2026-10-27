Los lazos de Milei con el juez y el fiscal que lo sobreseyeron por $LIBRA La Bocina 27 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/libra-milei-sobreseido-bonavitta.mp3 POPURRÍ XL – 27/10/26 Relacionado Vea también... La ruta del dinero $LIBRA: un jubilado y un trader recibieron U$S 5 millones, pero no los llaman a declarar Estafa Libra: “los próximos son los hermanos Milei” Charla en Villa Luro, sobre los lazos sociales en personas mayores Revelan lazos entre Gabriela Michetti y una Defensora Adjunta del Pueblo, con el dueño de prostíbulos Post navigation Previous: Inundados: “acá tendría que estar Milei, y el Ejército Argentino”Next: El “zapatazo solidario” exhibió la crisis de la industria y el comercio, en la Plaza de Mayo NOTAS RELACIONADAS El “zapatazo solidario” exhibió la crisis de la industria y el comercio, en la Plaza de Mayo La Bocina 27 de octubre de 2026 Inundados: “acá tendría que estar Milei, y el Ejército Argentino” La Bocina 27 de octubre de 2026 Patrones y obreros hacen “zapatazo solidario” en Plaza de Mayo, en defensa de la industria nacional La Bocina 26 de octubre de 2026