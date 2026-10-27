Inundados: “acá tendría que estar Milei, y el Ejército Argentino”

“China es potencia, porque invierte en todo lo que acá se está desfinanciando”

“El plan económico es bien argentino” dice el viceministro de Economía argentino, que es chileno

“Yo tendría que estar muerta”, de Julieta Prandi, fue declarado de interés por la Legislatura

El macrismo tendría el apoyo necesario para anular el voto electrónico en las PASO locales