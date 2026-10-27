Inundados: “acá tendría que estar Milei, y el Ejército Argentino” La Bocina 27 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/inundados-aca-tendria-que-estar-milei.mp3 POPURRÍ XL – 27/10/26 Relacionado Vea también... “China es potencia, porque invierte en todo lo que acá se está desfinanciando” “El plan económico es bien argentino” dice el viceministro de Economía argentino, que es chileno “Yo tendría que estar muerta”, de Julieta Prandi, fue declarado de interés por la Legislatura El macrismo tendría el apoyo necesario para anular el voto electrónico en las PASO locales Post navigation Previous: Nueva Asamblea del Consejo Consultivo de la Comuna 10Next: Los lazos de Milei con el juez y el fiscal que lo sobreseyeron por $LIBRA NOTAS RELACIONADAS El “zapatazo solidario” exhibió la crisis de la industria y el comercio, en la Plaza de Mayo La Bocina 27 de octubre de 2026 Los lazos de Milei con el juez y el fiscal que lo sobreseyeron por $LIBRA La Bocina 27 de octubre de 2026 Patrones y obreros hacen “zapatazo solidario” en Plaza de Mayo, en defensa de la industria nacional La Bocina 26 de octubre de 2026