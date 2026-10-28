Propuesta para mejorar las condiciones en el Playón de Chacarita La Bocina 28 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/maria-eva-koutsovitis-playon-de-chacarita.mp3 POPURRÍ XL – 28/10/26 Relacionado Vea también... “Milei reúne todas las condiciones para que se le inicie juicio político” “Pacto de Mayo”, la propuesta de Milei para consensuar políticas de Estado Mejorar condiciones de vida en barrios populares CORONAVIRUS. Una propuesta para “cuidar la salud, la economía y la paz social” Post navigation Previous: Se fugó el que iba a ser el líder de la oposición en BrasilNext: Proyectan “Susana Rinaldi, Libre” en varias salas NOTAS RELACIONADAS Jorge Macri: “León XIV, Buenos Aires será su casa” La Bocina 26 de octubre de 2026 Más Servicios En Tu Barrio en Villa Lugano, Balvanera, San Cristóbal y Palermo La Bocina 26 de octubre de 2026 Jorge Macri sí fue recibido por el rey de España La Bocina 22 de octubre de 2026