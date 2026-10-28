Proyectan “Susana Rinaldi, Libre” en varias salas

Susana Rinaldi es la única mujer que logró un lugar de honor en un mundo de hombres : el tango. El amor hacia la literatura, a las palabras, llevó a Susana al teatro y luego al tango y sus poetas. Junta a la directora en un cine, Susana evoca su vida frente a imágenes de archivos, acompañadas por su lectura de textos de tangos o de autores elegidos.

Función SALA LÚCIDA – Jueves 29/10 – 20:30hs

https://portal.salalucida.org/ eventos/susana-rinaldi-libre- e329/v3

Espacio INCAA Eco Select – La Plata

jueves 29 de octubre – 18:00H

viernes 30 de octubre – 18:00H

domingo 1 de noviembre – 17:00H

martes 3 de noviembre – 18:00 H

miércoles 4 de noviembre – 18:00H

CINE GAUMONT

(29/10 al 4/11)

Funciones 14h.

Espacio INCAA Cine Teatro Italiano (Chacabuco)

martes 3 de noviembre – 18:00H

Espacio INCAA Barrio Alegre (Trenque Lauquen)

lunes 2 de noviembre – 19:00H

martes 3 de noviembre – 19:00H

Relacionado