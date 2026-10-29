Paro y movilización docente, para reclamar justicia por Nancy Godoy

Docentes se concentraron este jueves en el Obelisco porteño para reclamar justicia por el femicidio de Nancy Godoy, la docente cuyo cuerpo fue encontrado en la provincia de Corrientes después de varios días de búsqueda.

La protesta se realizó en el marco de un paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que también llamó a una jornada de duelo y movilizaciones en distintos puntos del país.

La concentración comenzó minutos después de las 11 en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Corrientes, donde la presencia de manifestantes provocó restricciones al tránsito.

La medida de fuerza fue convocada para exigir el esclarecimiento de las circunstancias de la muerte de Godoy y reclamar justicia por el caso, que conmocionó a la comunidad educativa.

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