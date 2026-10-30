Cristian y Lucas: los valientes de la marcha de los jubilados La Bocina 30 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/cristian-y-lucas.mp3 POPURRÍ XL – 30/10/26 Relacionado Vea también... Otra vez, represión policial en la marcha de jubilados de los miércoles Masiva marcha de apoyo al reclamo de los jubilados, con los gremios como grandes convocantes Sigue la violencia policial en la marcha de los jubilados: un herido Detuvieron en Floresta, a un sospechoso de prender fuego el patrullero en la marcha de los jubilados Post navigation Previous: En CABA, aumentan el boleto de colectivo; y además, les dan más subsidiosNext: Congreso, Encuentro y Jornadas de Historia NOTAS RELACIONADAS Los guantes del Dibu, y las camisetas de Cuti y Julián, en una subasta a beneficio del Hospital de Clínicas La Bocina 31 de octubre de 2026 En CABA, aumentan el boleto de colectivo; y además, les dan más subsidios La Bocina 30 de octubre de 2026 Paro y movilización docente, para reclamar justicia por Nancy Godoy La Bocina 29 de octubre de 2026