Cristian y Lucas: los valientes de la marcha de los jubilados

Otra vez, represión policial en la marcha de jubilados de los miércoles

Masiva marcha de apoyo al reclamo de los jubilados, con los gremios como grandes convocantes

Sigue la violencia policial en la marcha de los jubilados: un herido

Detuvieron en Floresta, a un sospechoso de prender fuego el patrullero en la marcha de los jubilados