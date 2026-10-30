En CABA, aumentan el boleto de colectivo; y además, les dan más subsidios La Bocina 30 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/subsidio-a-colectivos.mp3 POPURRÍ XL – 30/10/26 Relacionado Vea también... No hay inflación… pero el boleto del colectivo en el AMBA aumenta 41% Cayó 22% el uso del colectivo en el AMBA, por boleto caro e inseguridad Aumentó 7% el boleto de colectivo, en 103 líneas del AMBA Desde el 12 de Agosto, el boleto mínimo del colectivo se va a $ 370 Post navigation Previous: “Casi fiel”, comedia romántica en el Teatro Premier LiveNext: Cristian y Lucas: los valientes de la marcha de los jubilados NOTAS RELACIONADAS Los guantes del Dibu, y las camisetas de Cuti y Julián, en una subasta a beneficio del Hospital de Clínicas La Bocina 31 de octubre de 2026 Cristian y Lucas: los valientes de la marcha de los jubilados La Bocina 30 de octubre de 2026 Paro y movilización docente, para reclamar justicia por Nancy Godoy La Bocina 29 de octubre de 2026