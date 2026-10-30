No hay inflación… pero el boleto del colectivo en el AMBA aumenta 41%

Cayó 22% el uso del colectivo en el AMBA, por boleto caro e inseguridad

Aumentó 7% el boleto de colectivo, en 103 líneas del AMBA

Desde el 12 de Agosto, el boleto mínimo del colectivo se va a $ 370