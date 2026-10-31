La Ciudad tendrá un cementerio para mascotas

La Legislatura aprobó la creación de un servicio público de cremación y cementerio para mascotas a fin de poder disponer de los restos de los animales de forma segura y digna.

El proyecto, que contempla tres leyes y que fue sancionado por unanimidad, fue impulsado por los legisladores Emmanuel Ferrario y Graciela Ocaña, del bloque Confianza y Desarrollo.

El crematorio funcionará en el Cementerio de Chacarita con un mecanismo de asignación de turnos y tendrá un arancel para los vecinos del distrito, cuyo monto todavía no fue definido, pero deberá ser acorde a los principios de accesibilidad y sostenibilidad.

Desde el medio Parlamentario explicaron que, además, se habilitará en el lugar un espacio de memoria destinado a animales de compañía, donde tutores responsables puedan depositar sus cenizas o realizar actos de despedida en un ámbito de respeto y recogimiento.

El texto aprobado también fija que el servicio debe cumplir con las condiciones sanitarias aplicables, considerando las causas de muerte del animal y la detección de posibles irregularidades, a fin de garantizar el tratamiento adecuado de los restos.

Se remarcó que, cuando se detecten indicios de maltrato o muerte en circunstancias sospechosas, el personal interviniente debe comunicarlo de inmediato a las autoridades competentes.

Asimismo, se estableció la gratuidad del servicio en dos casos particulares: para animales sin identificación ni tutor responsable conocido, recogidos de la vía pública en el territorio de la Ciudad por las autoridades competentes, organizaciones rescatistas o personas rescatistas; y para mascotas fallecidas cuyos tutores acrediten encontrarse en situación de vulnerabilidad social y residencia en el distrito.

Por otro lado, se avanzó con la creación de un cementerio público de animales, cuya locación deberá ser definida por la autoridad de aplicación, aunque se estima que también será en Chacarita. La medida contará con un equipo veterinario que evaluará las causales de muerte para preservar las condiciones sanitarias del predio.

Por último, se aprobó la Ley Compasión, la cual alcanza a todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada en los que alumnos de todos los niveles “reconozcan a los animales como seres sintientes y dispongan de herramientas concretas para protegerlos”.

Fuente: Noticias Argentinas

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