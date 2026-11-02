Invasión de ratas en una escuela del barrio de Flores

Desde hace 4 meses, la comunidad educativa de la Escuela República del Chaco denuncia una “invasión de ratas” en ese establecimiento educativo. Recién la semana pasada, el Gobierno de la Ciudad pidió disculpas. Pretende que hoy se reanuden las clases. La Cooperadora insiste en obtener una solución definitiva “a un problema que denunciamos hace meses”.

Después de varias jornadas de reclamos a las autoridades, la Cooperadora de la escuela sigue denunciando la “falta de un plan de trabajo integral” que garantice “una solución definitiva“.

Recién el 30 de octubre pasado, autoridades del Ministerio de Educación porteño se reunieron con la Cooperadora escolar. Pidieron disculpas en nombre del gobierno; los padres respondieron que “con disculparse no alcanza, queremos una escuela segura“.

Pese a que la Ciudad pretende que las clases se retomen desde hoy, “las familias seguimos sin tener garantías suficientes. ¡Nuestros hijos están perdiendo clases, por la incapacidad del Gobierno de resolver un problema que denunciamos hace meses!”, denuncia la Cooperadora.

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