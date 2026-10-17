Centenario de la Escuela “Dr. F. J. E. de Santa Cruz y Espejo”, de Flores

La Escuela Primaria N. º 16 D.E. 11 «Dr. F. J. E. de Santa Cruz y Espejo» fue fundada el 20 de septiembre de 1926, en un contexto de crecimiento y transformación del barrio de Flores. Comenzó a funcionar con 90 estudiantes en un edificio de la calle Primera Junta 3337 y, con el paso de los años, fue ampliando sus instalaciones hasta trasladarse en 1940 a su sede actual, ubicada en Primera Junta 3445.

Conocida por su comunidad como «La 16» o «La Espejo», la institución lleva el nombre de Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, médico, escritor y periodista ecuatoriano. A lo largo de su historia recibió la visita de destacadas personalidades, entre ellas Jorge Luis Borges, y construyó un vínculo con la comunidad ecuatoriana que estuvo presente en la celebración de su centenario.

Durante el acto, la Banda de la Armada Argentina interpretó el Himno Nacional Argentino y se contó con la participación de representantes de la Embajada de Ecuador, quienes entregaron una placa conmemorativa en reconocimiento a la trayectoria de la escuela. La señora Zalazar, representante de la Embajada, brindó unas palabras en las que destacó la labor educativa de la institución y la figura de su patrono, reconocido pensador ecuatoriano.

La directora María Nerina Valdez también dirigió unas palabras a la comunidad educativa. Durante la ceremonia se entregaron placas conmemorativas por parte del Ministerio de Educación, la Embajada de Ecuador, el sindicato SEDUCA y exdocentes de la institución.

La celebración incluyó distintas presentaciones artísticas, entre ellas danzas tradicionales ecuatorianas a cargo de un grupo invitado por la Embajada y bailes típicos de Bolivia interpretados por una estudiante de cuarto grado junto a su grupo de danza. Además, los chicos de la escuela presentaron una canción compuesta junto a su docente de Música especialmente para la institución. El acto concluyó con las palabras de la directora de nivel primario, Fernanda Fiore.

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