27 de enero de 2026

NOTAS RELACIONADAS

juegos de agua

Juegos de agua, inflables, deportes, cine al aire libre y más, en el Parque de la Ciudad

La Bocina 26 de enero de 2026 0
piazzolla

“Piazzolla eterno”: la vida y la música del gran Ástor, en el Teatro Colón

La Bocina 24 de enero de 2026 0
estrella y estrellita

“Estrella y Estrellita”: música y diversión para toda la familia

La Bocina 23 de enero de 2026 0

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

ernestito montiel

Ernestito Montiel y su Cuarteto Santa Ana, en el Parque Centenario

La Bocina 27 de enero de 2026 0
milei-reidel

Denuncian corrupción en Nucleoeléctrica, la empresa que maneja Demian Reidel

La Bocina 26 de enero de 2026 0
juegos de agua

Juegos de agua, inflables, deportes, cine al aire libre y más, en el Parque de la Ciudad

La Bocina 26 de enero de 2026 0
Sifilis-que-es-tratamiento-causa-sintomas

Aumentaron notablemente los casos de sífilis (también, en embarazadas)

La Bocina 26 de enero de 2026 0