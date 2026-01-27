Ernestito Montiel y su Cuarteto Santa Ana, en el Parque Centenario

El viernes 30 a las 20 h, Ernestito Montiel y su Cuarteto Santa Ana invitan a disfrutar de grandes clásicos del repertorio litoraleño y composiciones propias, en un concierto que integra la gira conmemorativa por el 50° aniversario del fallecimiento de Ernesto Montiel, referente destacado del folklore argentino.

En esta presentación especial, se recorrerán los grandes clásicos del repertorio litoraleño y sus propias composiciones, en un concierto que integra la gira conmemorativa por el 50° aniversario del fallecimiento de Ernesto Montiel, rindiendo homenaje a su obra y a su influencia decisiva en la música popular argentina.

Una noche imperdible para reencontrarse, de la mano de uno de sus máximos herederos artísticos, con la emoción, la memoria y la vigencia del chamamé en uno de los escenarios más queridos de la ciudad.

Será el viernes 30 de enero a las 20, en el Anfiteatro del Parque Centenario. Entrada libre y sin costo hasta completar la capacidad del anfiteatro. Se suspende por lluvia.

