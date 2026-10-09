Vecinos defienden a un vendedor al que le sacaron su mercadería, en Flores La Bocina 9 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/vendedor-de-ajo-en-san-pedrito-y-rivadavia.mp3 POPURRÍ XL – 09/10/26 Relacionado Vea también... La Policía de la Ciudad le sacó la mercadería a un vendedor con muletas “Cuento del tío” en Flores: le sacaron U$S 15.000 a una jubilada (detenidos) Habló el vendedor al que la Ciudad le confiscó los budines que hace su mamá Vecinos defienden el chalet fundacional de Parque Chas Post navigation Previous: Leonor Manso protagoniza “El precipicio” en el Cine Teatro El PlataNext: “Antes, los pibes venían a la guardia por lesiones; hoy, por ansiedad o pánico” NOTAS RELACIONADAS El FFCC Sarmiento no circulará durante el fin de semana largo La Bocina 9 de octubre de 2026 Nación y Ciudad firmaron convenio para el traslado de la cárcel de Devoto La Bocina 9 de octubre de 2026 La inflación CABA no se desaceleró: 1,8% en Septiembre, 23,7% en lo que va del 2026 La Bocina 8 de octubre de 2026