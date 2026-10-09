“Antes, los pibes venían a la guardia por lesiones; hoy, por ansiedad o pánico” La Bocina 9 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/pibes-y-entorno-digital-silvina-pedrouzo-1.mp3 POPURRÍ XL – 09/10/26 Relacionado Vea también... Macri sobre violencia en escuelas: “generar miedo o pánico, tiene consecuencias” Proponen abordar síntomas de ansiedad y depresión, en las escuelas porteñas Se inauguró la nueva guardia del Hospital Piñero Pánico en la escuela: alumno llevó una pistola con balas Post navigation Previous: Vecinos defienden a un vendedor al que le sacaron su mercadería, en FloresNext: Litto Nebbia y Miguel Cantilo, en un concierto para ayudar a Kubero Díaz NOTAS RELACIONADAS El FFCC Sarmiento no circulará durante el fin de semana largo La Bocina 9 de octubre de 2026 La inflación CABA no se desaceleró: 1,8% en Septiembre, 23,7% en lo que va del 2026 La Bocina 8 de octubre de 2026 Macri propone multas de hasta $ 58 millones, por venta ambulante en espacios públicos La Bocina 8 de octubre de 2026