Detenidos en la marcha universitaria, fueron maltratados en la nueva cárcel de Marcos Paz

Un posteo de la legisladora Vanina Biasi en X, da cuenta de los brutales maltratos que están sufriendo los detenidos durante la última marcha universitaria federal.

“Hace días están con la misma ropa y sin poder tomar agua potable. A esto se suma un nuevo régimen de visitas en el que desnudan a las mujeres y no reconocen los permisos a organismos de DDHH. Denunciemos esta avanzada fascista. Libertad a Milton y a Eneas, presos por luchar contra la reforma laboral. Abajo la represión!”, publicó en su cuenta la legisladora del FIT.

El comunicado que informa los padecimientos de los detenidos, es el siguiente:

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