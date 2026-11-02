3 de noviembre de 2026

NOTAS RELACIONADAS

ccc

Nueva Asamblea del Consejo Consultivo de la Comuna 10

La Bocina 27 de octubre de 2026
default

Nuevo patio de juegos en la Plaza Villa Real, inspirado en la Fórmula 1

La Bocina 21 de octubre de 2026
WhatsApp Image 2026-10-04 at 17.46.38

Vecinos al rescate de las Tipas históricas de Versalles

La Bocina 13 de octubre de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

23-tormenta

La Legislatura declaró la emergencia hídrica y climática, por El Niño

La Bocina 3 de noviembre de 2026
25-facultad

Personal no docente anunció paros en las universidades, por recomposición salarial

La Bocina 3 de noviembre de 2026
10-mas servicios

Más Servicios en Tu Barrio en Villa Luro, Liniers, Villa Pueyrredón y Villa Real

La Bocina 2 de noviembre de 2026
ra

Invasión de ratas en una escuela del barrio de Flores

La Bocina 2 de noviembre de 2026