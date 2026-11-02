Más Servicios en Tu Barrio en Villa Luro, Liniers, Villa Pueyrredón y Villa Real

El programa Más servicios en tu barrio brindará esta semana atención a los vecinos de lunes a jueves, de 9 a 14 horas, con un operativo especial centrado en las personas mayores este lunes 2 de noviembre en Ejército de Los Andes (Coronel Ramón Falcón y Albariño), en Villa Luro.

Entre las prestaciones que estarán a disposición de los vecinos el lunes figuran talleres de actividad cognitiva y educación física, un puesto de Escucha Activa y asistencia a través de la App Club +Simple, la realización de anteojos, atención odontológica, tramitación del DNI y la posibilidad de recibir asesoramiento para la tramitación de subsidios de luz, agua y gas.

El martes 3, las oficinas de la Ciudad se ubicarán en la estación de Liniers (José León Suarez y Coronel Ramón Lorenzo Falcón); y el miércoles 4 en un doble operativo, en la estación de Coghlan (C. Dr. Pedro I. Rivera y Estomba), y en la estación de Villa Pueyrredón (José León Cabezón y Gral. José Gervasio Artigas). El jueves 5, los móviles se trasladarán al Parque Dr. Juan B.Terán (Nogoyá y José O. Gordillo), en Villa Real.

Entre los servicios que se ofrecen (que varían según los días), los vecinos pueden vacunarse contra la gripe y el Covid (con cupos limitados), tomarse la presión, presentar reclamos o recibir asesoramiento en Defensa al Consumidor y tramitar el DNI y el pasaporte, con cupos limitados. También gestionar los subsidios de luz, agua y gas; y recibir asesoramiento en trámites de Agip, Anses, Mi BA y SUBE, así como realizar denuncias o recibir orientación sobre delitos en la Oficina de Vinculación Ciudadana del Ministerio Público Fiscal o trámites ante Atención Social.

El operativo incluye, también con cupos limitados, la realización de anteojos, reservando el lugar a través del siguiente enlace, y atención odontológica, con inscripción aquí. Además, el programa incluye la toma de presión.

Dentro de los servicios vinculados al cuidado de los animales, la castración de animales se realizará el martes con turno previo. El calendario completo de los operativos se publica semanalmente en la página web y en las redes sociales de la Ciudad.

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