El nuevo cronograma de cortes de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires por la visita del papa León XIV se conoció con el objetivo de facilitar la movilidad de los vecinos a días de la llegada del Sumo Pontífice.

Hasta la noche del 3 de noviembre habrá cortes parciales en avenida del Libertador desde las avenidas Colombia hasta Sarmiento, con dos carriles habilitados por mano.

Desde la madrugada del miércoles 4 hasta el lunes 16 de noviembre en avenida del Libertador, entre Sucre y Ugarteche, los cortes de tránsito se harán de manera progresiva hasta llegar a una restricción total.

Los vecinos frentistas de avenida del Libertador podrán acceder a las cocheras por un carril exclusivo hasta el sábado 7, evitando el vallado y armado de carpas, destaca el comunicado del Gobierno porteño.

A partir de la tarde del sábado 7 hasta la madrugada del miércoles 11 habrá controles policiales en la zona restringida, por lo que los ingresos y egresos peatonales y vehiculares serán por las avenidas Santa Fe, Luis M. Campos y Las Heras.

Un punto importante es que los vecinos que vivan por dicha zona deberán presentar su DNI con un domicilio actualizado, para poder entrar a los perímetros de seguridad que estarán custodiados por la Policía.

Solo para quienes no puedan justificar el domicilio -vecinos, empleados, comerciantes-, se habilitó un link en la web oficial del Gobierno de la Ciudad donde deberán completar un formulario con carácter de declaración jurada.

Los vehículos estacionados sobre la avenida del Libertador, entre Virrey del Pino y Ugarteche, y los que estén en los primeros 100 metros de las calles que cruzan Libertador en el interior del perímetro, deberán retirarlos antes de la madrugada del 7 de noviembre.

Aquellos que no sean retirados a tiempo van a ser trasladados por personal y grúas de Tránsito al predio de la Facultad de Derecho, sin costo.

Respecto a los hoteles y otros alojamientos, los huéspedes tendrán que presentar la reserva de hospedaje para entrar a los perímetros de seguridad, mientras que los trabajadores deberán completar la declaración jurada.

Por último, respecto a los servicios, comunicaron que se reubicarán los contenedores de residuos y habrá cambios en el recorrido de algunas líneas de colectivos.

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