Caputo y Milei provocaron los embargos a las pymes; ahora, los postergan 6 meses La Bocina 5 de noviembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/11/suspension-de-embargos-pymes.mp3 POPURRÍ XL – 05/11/26 Relacionado Vea también... Suspensión de embargos a pymes: “un poco de aire para quien se está ahogando” Crisis económica: pymes piden a ARCA que frene los embargos “Las pymes no son prioridad para Milei” En 2025, las viudas negras ya provocaron +5.000 denuncias y 25 muertos Post navigation Previous: “Los varones deben hablar entre ellos, para evitar esta violencia” NOTAS RELACIONADAS “Los varones deben hablar entre ellos, para evitar esta violencia” La Bocina 5 de noviembre de 2026 Marcha de velas y clase pública, para reclamar que Milei cumpla con la ley La Bocina 5 de noviembre de 2026 Suspensión de embargos a pymes: “un poco de aire para quien se está ahogando” La Bocina 5 de noviembre de 2026