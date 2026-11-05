Bares y restaurantes porteños adhieren a la visita del Papa, con un menú especial

En el marco de la visita papal, el Gobierno de la Ciudad, junto al sector privado y la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), impulsará una propuesta gastronómica especial denominada “Menú Papa León”.

Del 6 al 12 de noviembre, más de 90 locales gastronómicos de toda la Ciudad ofrecerán descuentos especiales para que porteños y turistas puedan disfrutar de distintas propuestas durante la visita.

Los establecimientos adheridos y sus promociones se pueden consultar en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/menupapaLeon.

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