Ante la visita del Papa, el gobierno debe disimular su habitual intolerancia La Bocina 22 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/visita-del-papa-marcha-orgullo-y-don-orione.mp3 POPURRÍ XL – 22/09/26 Relacionado Vea también... Sirenazo nacional de los Bomberos: el gobierno de Milei les debe casi $ 60.000 millones La intolerancia generó 152 crímenes en 2020 “El gobierno porteño debe garantizar el derecho a la educación pública, laica y gratuita” CORONAVIRUS. “El gobierno porteño debe brindar alimentación adecuada durante el aislamiento” Post navigation Previous: Coimas en la ANDIS: Diego Spagnuolo y otras 18 personas, procesadosNext: “El gobierno quiere matar lo poco de alma que nos queda” NOTAS RELACIONADAS “El gobierno quiere matar lo poco de alma que nos queda” La Bocina 22 de septiembre de 2026 Coimas en la ANDIS: Diego Spagnuolo y otras 18 personas, procesados La Bocina 22 de septiembre de 2026 Una jueza porteña sobreseyó a un menor de 14 años que robó; Macri pedirá su juicio político La Bocina 22 de septiembre de 2026