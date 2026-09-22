“El gobierno quiere matar lo poco de alma que nos queda” La Bocina 22 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/dolores-fonzi-quieren-matar-lo-poco-del-alma-que-queda.mp3 POPURRÍ XL – 22/09/26 Relacionado Vea también... Presentan “Matar al comisario”, documental sobre el Anarquismo argentino “Si se aprueba la ley de Glaciares, la Patagonia se queda sin agua” Cómo queda la Legislatura a partir del 10 de diciembre “¿Qué nos pasa, que permitimos que Milei insulte a un niño por X…?” Post navigation Previous: Ante la visita del Papa, el gobierno debe disimular su habitual intolerancia NOTAS RELACIONADAS Ante la visita del Papa, el gobierno debe disimular su habitual intolerancia La Bocina 22 de septiembre de 2026 Coimas en la ANDIS: Diego Spagnuolo y otras 18 personas, procesados La Bocina 22 de septiembre de 2026 Una jueza porteña sobreseyó a un menor de 14 años que robó; Macri pedirá su juicio político La Bocina 22 de septiembre de 2026