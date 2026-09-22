Una jueza porteña sobreseyó a un menor de 14 años que robó; Macri pedirá su juicio político
La jueza de Primera Instancia Penal Juvenil Laura De Marinis sobreseyó a un menor de 14 años, imputado en un robo. La magistrada declaró inconstitucional la ley que rige desde el 5 de septiembre pasado.
La jueza planteó en su fallo que el Estado debe dar una respuesta social (educación, contención, salud) en lugar del castigo penal a jóvenes cuyas trayectorias vitales han estado marcadas por la vulneración de derechos básicos.
“Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables. Castigarlos por las faltas de respuestas del mundo adulto, significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros“, remarcó.
Y añadió: “No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, sólo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero”.
Tras difundirse el fallo, el jefe de Gobierno Jorge Macri criticó el fallo en sus redes sociales: “Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político. La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito“.
Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político.
La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito.
No voy a pedir perdón… https://t.co/qTqzIcoVh9
— Jorge Macri (@jorgemacri) September 21, 2026