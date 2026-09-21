“El plan hidráulico de la Ciudad está obsoleto” La Bocina 21 de septiembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/09/plan-hidraulico-caba-obsoleto-koutsovitis.mp3 POPURRÍ XL – 21/09/26 Relacionado Vea también... La Ciudad lanza un plan de prevención y alertas, para hacer frente a El Niño “Si con este plan, sólo el 20% está bien, la economía no se sostiene” Nueva etapa del Plan Hidráulico en la Ciudad Con el plan de luminarias LED, la Ciudad ahorrará el 40% del consumo de energía eléctrica Post navigation Previous: El Presupuesto 2027 no contempla pagar el bono de $ 70.000 a jubilados NOTAS RELACIONADAS El Presupuesto 2027 no contempla pagar el bono de $ 70.000 a jubilados La Bocina 21 de septiembre de 2026 Más Servicios en Tu Barrio en Flores, Villa Soldati, Palermo y Belgrano La Bocina 21 de septiembre de 2026 Vuelve el tranvía a Buenos Aires? Proponen un corredor tranviario en el sur porteño La Bocina 21 de septiembre de 2026